Leak de GTA 6 : le pirate n'aurait que 16 ans et est déjà connu de la justice

Ce Week-end, on voyait apparaitre sur la toile des dizaines de vidéos de GTA 6 suite au piratage de Rockstar. Finalement, le pirate à l'origine des fuites n'aurait que 16 ans.

Les fuites concernant GTA 6 ont envahi Internet ce week-end, et Rockstar a officiellement confirmé avoir fait l'objet d'un piratage.

GTA 6 : un piratage d'ampleur

Le studio a ainsi indirectement confirmé que les contenus partagés provenaient bien de GTA 6, mais d'une version en développement avec du contenu datant de 2019 sur l'ancienne génération de consoles de jeu. Au total, ce sont 90 clips vidéo qui présentent certains aspects du jeu qui ont fuité, pour un total de 3 Go de données.

A Message from Rockstar Games pic.twitter.com/T4Wztu8RW8 — Rockstar Games (@RockstarGames) September 19, 2022

Mais plus inquiétant encore, il apparait que la fuite concerne également une partie du code source de GTA V et de GTA VI, d'ailleurs le hacker aurait mis en vente les deux codes sur le dark Web.

Rockstar a lancé son enquête et le remue-ménage autour des révélations porte ses fruits.

Le pirate déjà bien connu, chef de Lapsus$

Le pirate à l'origine des faits serait connu sous le nom de White, il serait à la tête du groupe bien connu Lapsus$ qui a déjà orchestré le piratage d'Ubisoft, Microsoft, Nvidia, Samsung, Apple, Meta et d'autres grands noms du secteur de la Tech...

Des membres de Lapsus$ avaient déjà été interpellés par le passé, et l'on découvrait qu'il s'agissait de jeunes, souvent âgés de 15 à 23 ans... Finalement, le chef de la bande aurait également 16 ans.

Il a été confondu par l'administrateur de Breached, un site de piratage réputé. White serait donc mineur et serait originaire du Royaume-Uni et avait déjà été arrêté en décembre 2021 suite à des liens avec Lapsus$, il avait été libéré avec une interdiction d'accès à Internet pour une durée d'un mois.

Actuellement, le pirate serait en négociations avec Rockstar et Take-Two : il demanderait une importante somme d'argent sans quoi il revendra les codes sources de GTA 5 et GTA 6 au plus offrant.