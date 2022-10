Forbidden West : Remaster et extension à l'Horizon ?

La franchise Horizon fait l'objet de rumeurs : entre remaster du premier épisode et premier DLC pour le second.

Horizon est une franchise qui cartonne chez Sony : la marque n'a pas manqué d'en profiter un maximum en déclinant le premier épisode sur PC pour multiplier les ventes, et les joueurs devraient continuer de voir arriver du contenu prochainement.

Deux rumeurs sont lancées depuis quelques jours, une pour chaque épisode.

Un remaster du premier volet

D'un côté, on parle d'un éventuel remaster du premier volet, Horizon : Zero Dawn entièrement développé pour PlayStation 5. On aurait pu penser à un patch évolutif vers la PS5, finalement il s'agirait plutôt d'un remaster complet.

Au menu du remaster : nouvelles animations, meilleur éclairage, textures UHD, jeu en 4K à 60 fps, refonte des modèles pour les rapprocher de ceux de Forbidden West, options d'accessibilité, prise en charge complète des DualSense et options graphiques (fluide / qualité).

Selon d'autres sources, le titre pourrait inclure un nouveau mode multijoueur en coopération. Il serait également possible de jouer entre les différentes tribus de l'univers du titre. Reste à savoir si ce mode sera intégré au remaster ou s'il s'agira d'un jeu standalone.

Un premier DLC dans les cartons

Autre rumeur d'ampleur : celle d'un DLC en vue pour Horizon Forbidden West. Et là , c'est l'acteur Lance Reddick qui a vendu la mèche sur Twitter en dévoilant un selfie de lui le visage couvert de points visant à produire de la motion capture pour le personnage qu'il incarne (Sylens) dans le jeu. Il précise qu'il est en pleine session pour Forbidden West, mais le jeu étant déjà sorti, il ne peut s'agir que de la création de captures pour un DLC.

Le Tweet a été supprimé entre temps, mais il y a fort à parier qu'un DLC est bien en préparation comme cela avait été le cas avec The Frozen Wilds sur Zero Dawn