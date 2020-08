Huawei ne pourra plus mettre à jour ses anciens smartphones Android

Huawei ne peut plus utiliser les services mobiles de Google dans ses nouveaux smartphones mais il pouvait encore mettre à jour les modèles sortis avant le décret signé par Donald Trump en mai 2019. Mais la période d'exemption arrive à terme...

En mai 2019, le président des Etats-Unis Donald Trump a signé un décret sur la sécurité nationale qui restreint les relations commerciales entre le groupe Huawei et les entreprises américaines.

Si le fabricant a pu continuer d'utiliser Android sur ses smartphones lancés après ce décret, il n'a pas pu pré-installer les services mobiles de Google et en particulier le portail de téléchargement d'applications.

Toutefois, pour éviter aux consommateurs et clients détenant des appareils Huawei d'être lésés, la restriction a été assouplie pour laisser les opérateurs régionaux avec des équipements Huawei et les détenteurs d'un smartphone Huawei de continuer de recevoir des mises à jour, en attendant de trouver des alternatives.

Cette mesure arrive désormais à son terme et ne semble pas devoir être reconduite, selon le Washington Post, ce qui signifie que les utilisateurs des anciens smartphones et tablettes Huawei ne devraient plus recevoir de mises à jour pour Android à l'avenir.

Cela devrait notamment concerner les générations Huawei Mate 20 et Huawei P30 qui ont été lancées avant la signature du décret, et les éventuelles déclinaisons sorties depuis.

Après le blocage de l'accès aux services GMS puis l'impossibilité de faire produire ses processeurs Kirin chez le fondeur taiwanais TSMC, Huawei risque encore de devoir composer avec cette nouvelle difficulté, même s'il a commencé à mettre en avant ses propres services HMS (Huawei Mobile Services).