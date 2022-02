La Saint-Valentin est chez HUAWEI avec plusieurs belles offres (HUAWEI P50 Pro avec FreeBuds Pro offerts,...)

Jusqu'au 14 février, vous pourrez profiter chez Huawei d'une réduction additionnelle de 5 % valable sur une sélection de produits que vous soyez célibataire ou en couple.

Pendant cette période, HUAWEI met également à disposition quatre superbes offres à prix réduit comme la superbe tablette tactile MatePad Pro 12,6".

La tablette est équipée d’une dalle LCD de 12,6" avec une définition de 2560 x 1600 pixels et une luminosité de 385 cd/m². Elle est propulsée par le SoC Kirin 9000E accompagné de 8 Go RAM et de 128 Go d’espace de stockage.

Sa confortable batterie de 10 050 mAh permet une autonomie de 12 heures avec une charge rapide de 27 W et une charge inversée de 7,5 W, idéale pour recharger ses appareils. Au niveau de la photo, le module principal est de 13 MP et sur l’avant, la MatePad Pro est dotée d’un module de 8 MP. Le système d’exploitation est HarmonyOS 2, développé par la marque.

La tablette HUAWEI MatePad Pro 12,6" est au prix de 669,99 € au lieu de 799,99 € avec le clavier et le stylet offerts.



Et voici les trois autres bons plans à ne pas louper :



Les promotions pour la St Valentin chez Huawei sont à découvrir ici.



