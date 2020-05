Huawei : 15 millions de smartphones 5G écoulés, 33% de part de marché mondiale

Le groupe Huawei a profité de son événement Global Analyst Summit pour commenter les décisions du gouvernement US à son encontre et évoquer ses succès initiaux dans la 5G.

Alors que le gouvernement Trump vient de relancer pour un an les restrictions commerciales imposées à Huawei et plusieurs entreprises chinoises et a renforcé ces mesures en bloquant son approvisionnement en puces électroniques produites par le fondeur TSMC, le géant chinois a donné son point de vue lors d'un événement consacré aux analystes.

Les mesures décidées par Donald Trump ont été commentées en soulignant toujours un acharnement non justifié et qui finira par porter plutôt préjudice à l'industrie nord-américaine en se refermant sur elle-même et en refusant les collaborations.

Les dirigeants de Huawei n'ont pas caché que ces nouvelles décisions vont avoir un impact sur l'activité de l'équipementier et fabricant de smartphones, mais sans les détailler ni les chiffrer pour autant.

La priorité va sans doute être de trouver d'autres fondeurs pour les processeurs mobiles conçus par HiSilicon ou bien de se fournir directement chez des acteurs comme Samsung.

Dans le même temps, il s'agissait de montrer aux analystes que l'entreprise est efficace dans la 5G. Elle a donc annoncé quelques chiffres comme un volume de smartphones 5G écoulés dépassant les 15 millions d'unités entre les lancements en 2019 et le premier trimestre 2020.

Un tiers du marché 5G à lui seul

Huawei revendique une part de marché mondiale de 33% sur les smartphones 5G sur le début d'année et de plus de 55% sur le seul marché chinois. Ces gros chiffres sont bien sûr liés à la nouveauté du marché et au faible nombre d'acteurs encore engagés dans la bataille, Samsung étant pour le moment le seul à pouvoir rivaliser.

Le géant chinois compte déjà plus de 19 smartphones 5G sur le marché, positionnés sur presque tous les créneaux avec des prix démarrant à un peu moins de 300 dollars et grimpant jusqu'à plus de 2000 dollars (pour le Mate X 5G, par exemple).

Selon un rapport de Strategy Analytics diffusé fin avril, Samsung et Huawei sont au coude à coude au premier trimestre sur le segment des smartphones 5G avec respectivement 8,3 et 8 millions de smartphones écoulés.

Avec les restrictions renforcées, qui freinent l'accès aux marchés européens (faute de services mobiles Google) et risquent de perturber la production de smartphones de nouvelle génération, Huawei va avoir fort à faire pour maintenir son rang, alors que les fabricants chinois concurrents déploient aussi leurs offres en matière de smartphones 5G.