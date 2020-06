Impression 3D : Tevo devient Homers et la Tarantula Pro / Odysseus est en promotion !

Le marché de l'impression 3D grand public évolue rapidement, et certaines marques apparaissent, comme Homers, nouveau nom de l'ancien groupe Tevo.

Depuis quelques semaines, une nouvelle marque communique sur les réseaux sociaux spécialisés dans l'impression 3D : Homers, avec des modèles que l'on connait bien.

Tornado, Tarantula, Flash... Homers est en réalité le nouveau nom de Tevo, dont nous avions déjà testé le modèle XXL Little Monster, réputé auprès des utilisateurs comme une marque proposant du matériel de qualité et très bien équipé au regard du prix proposé.

Au passage, Homers tente de modifier quelques noms de machines, on peut ainsi retrouver la Tarantula Pro sous la double dénomination Tarantula Pro / Odysseus. Il s'agit d'une machine de taille moyenne avec un volume d'impression de 235x235x250 mm. Elle propose un lit chauffant 220V et une carte mère MKS GenL V1.0 avec drivers interchangeables et écran couleur tactile.

Elle affiche une définition d'impression variant de 0.05 mm à 0.3mm par hauteur de couche avec la buse fournie et une précision en Z de 0.004 mm. Le modèle se distingue par les différentes variantes proposées par la marque, qui laisse ainsi le choix d'ajouter ou non un module WiFi, un module d'autoleveling ou le choix des drivers.

