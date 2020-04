Bon plan : l'imprimante 3D Alfawise U50 à moins de 200€ pour son lancement mais aussi l'Alfawise U20 Plus, ...

Alfawise propose sa dernière imprimante 3D U50 en promotion, et ce, même avant sa sortie ! Découvrez également l'Alfawise U30 et bien d'autres.

L'Alfawise U50 est la dernière sortie de la marque. Une imprimante 3D qui vient se positionner au niveau rapport qualité / prix entre la U30 que nous avons testée et la U30 Pro, .

Cette nouvelle imprimante reprend toujours le même code couleur rouge et noir d'Alfawise et se présente comme une imprimante 3D par dépôt de filament fondu ( FDM). Le volume d'impression est très bon avec des dimensions de : 260x260x270 mm. Bien que ce ne soit pas le plus gros volume disponible sur le marché, c'est sans doute un des formats les plus polyvalents. Un volume de cette dimension permet en effet d'imprimer la grande majorité de projets, facilite les réglages et limite les effets d'inerties liés à des plateaux qui peuvent s'avérer trop imposants et lourds.

Comme la grande majorité des machines modernes, l'Alfawise U50 possède un châssis qui intègre directement toute son électronique ainsi que le bloc alimentation. On profite donc d'une machine compacte en rapport avec son volume d'impression, mais aussi d'une machine possèdant une structure plus rigide qui vibrera donc moins.

L'imprimante possède un plateau chauffant 24V, une hotend et un extrudeur MK8. Le montage est de type bowden de manière à limiter le poids sur la potence. Dans les options, il y a un détecteur de fin de filament, la reprise d'impression après coupure électrique mais également un écran LCD tactile couleur. La précision affichée par le constructeur varie de 0.02 à 0.2 mm par hauteur de couche avec une précision de 0.12 mm sur les axes X et Y et 0.004 mm en Z.



