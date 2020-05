Intel Alder Lake : les processeurs exploiteront un nouveau socket LGA1700

Alors qu'Intel a introduit un nouveau socket LGA1200 pour ses processeurs Comet Lake, il est déjà question d'un socket LGA1700 pour la future architecture Alder Lake et son mix de coeurs puissants et économiques.

Avec la série de processeurs Comet Lake, Intel a introduit un nouveau socket LGA1200 équipant ses cartes mères Z490 de nouvelle génération. Ce socket doit couvrir les générations Comet Lake et Rocket Lake, toutes deux gravées en 14 nm mais le passage à l'architecture Alder Lake conduira à l'utilisation d'un socket différent.

Les processeurs Alder Lake devraient être les premiers chez Intel (si l'on excepte le cas particulier de la plate-forme Lakefield) à proposer une configuration présentant différents types de coeurs, à l'image de ce que propose l'architecture ARM en big.LITTLE avec des coeurs puissants et des coeurs économiques.

Les rumeurs ont ainsi évoqué des configurations comprenant 8 gros coeurs et 8 coeurs économiques, peut-être en mixant des coeurs Golden Cove (successeurs de Willow Cove) et Atom Gracemont.

Ils nécessiteraient un nouveau socket LGA1700 si l'on en croit les références trouvées jusqu'à présent dans certains codes produit. Et si le le socket LGA1200 conserve les mêmes dimensions que son prédécesseur (37,5 x 37,5 mm), le LGA1700 aurait une empreinte plus large : 45 x 37,5 mm.

Cela pourrait signaler le passage à une architecture en chiplets (via les technologies EMiB et Foveros), comme le propose déjà AMD, ainsi que le support d'un plus grand nombre de lignes pour l'interface PCIe.

Le nouveau socket serait maintenu sur trois générations de CPU et préparerait le le support de la RAM DDR5 dans une révision ultérieure. On le retrouverait au sein de chipsets Intel 600 Series, avec un lancement possible d'ici fin 2021 ou en 2022. Il se trouvera ainsi sans doute en concurrence avec le futur socket AM5 d'AMD.