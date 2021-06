AMD pourrait aussi proposer des processeurs hybrides à l'avenir

Avec la famille Intel Core de 12ème génération attendue en fin d'année (nom de code Alder Lake), la firme de Santa Clara va commencer à proposer des processeurs jusqu'à 16 coeurs combinant des coeurs puissants et des coeurs économiques, à l'image de ce qui se fait de plusieurs années côté ARM pour les appareils mobiles avec la configuration big.LITTLE.

Cette évolution sera encore plus marquée sur la génération postérieure, Raptor Lake, qui pourrait ainsi grimper jusqu'à 24 coeurs. Du côté d'AMD, on est plus mesuré concernant cette approche de mixité des coeurs, sans s'interdire une bascule dans un avenir plus ou moins proche.

Cette approche est à l'étude en interne, comme en témoignent les brevets obtenus ces dernières années dans ce domaine. Le site Tom's Hardware rappelle qu'AMD dispose de plusieurs brevets décrivant des méthodes faisant basculer des process d'un coeur à un autre selon différents paramètres dans une configuration hétérogène, ce qui pourrait s'appliquer à l'équivalent d'un système big.LITTLE.

Strix Point, premier en architecture hybride ?

En toute hypothèse, ce type d'architecture hybride pourrait arriver sur une série Ryzen 8000 (nom de code Strix Point) comportant des coeurs puissants Zen 5 et des coeurs économiques Zen "4D".

Si Intel fera cavalier seul avec ses processeurs Alder Lake, la génération suivante Raptor Lake pourrait avoir en face d'elle des processeurs AMD Ryzen hybrides, ce qui veut sans doute dire pas avant 2023 au mieux.

Pour rendre le système attractif, il faudra aussi espérer un meilleur support des architectures hybrides au sein du futur Windows 11. Des rumeurs ont déjà évoqué une collaboration entre Intel et Microsoft pour obtenir justement cette efficacité sur les processeurs Alder Lake. Affaire à suivre...