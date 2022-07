Intel ARC A750 : le GPU Limited Edition se montre

Une carte graphique au design de la Limited Edition annoncée par Intel plus tôt dans l'année se montre en images. Et c'est une ARC A750.

A côté de la présentation des premières cartes graphiques ARC mobiles, Intel avait lancé un teaser autour des versions pour PC de bureau en annonçant l'arrivée cet été d'une ARC Limited Edition au design spécifique.

Celui-ci se retrouve dans une carte ARC A750 dont les images sont diffusées par Gamers Nexus en attendant un test complet. Intel n'ayant annoncé que le modèle ARC A380 en entrée de gamme, elle n'a pas encore d'existence officielle même si elle est déjà apparue dans diverses fuites et listings.

Une version de la Limited Edition ?

On sait donc qu'elle exploitera un GPU ACM-G10 avec 24 coeurs Xe et associé à 12 Go de mémoire GDDR6 avec un bus 192-bit et qu'elle se positionne en milieu de gamme, sous la carte de référence ARC A770.

Le design est similaire à ce qu'en avait montré Intel dans son teaser et la carte graphique devrait compter deux ventilateurs. Cette Limited Edition n'est donc pas le GPU le plus puissant de la gamme Intel ARC, à moins qu'il existe plusieurs types de cartes dans cette catégorie. Et c'est toujours le mystère concernant les dates de commercialisation, en Chine d'abord et ailleurs ensuite.