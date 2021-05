Intel Xe-HPG : la carte graphique DG2 se montre en version 512 EU

L'architecture Intel Xe-HPG est particulièrement intéressante dans la mesure où elle pourra être le support de futures cartes graphiques dédiées qu'Intel pourrait lancer sur le segment du gaming.

Selon les premières indications, les versions les plus puissantes de la carte graphique de référence Intel DG2 auraient des performances entre la RTX 3070 et la RTX 3080 de Nvidia, ce qui serait déjà une belle entrée en matière, même si elle n'est pas attendue avant fin 2021 au mieux ou plus sûrement 2022.

Cette carte graphique Intel DG2 se montre dans une vidéo Youtube de Moore's Law is Dead et livre quelques informations supplémentaires. Le prototype montré ici comporte des connectiques DisplayPort et HDMI et deux connecteurs 8 broches signalant une puissance de 300W, en plus des 75W obtenus de la carte mère, ce qui confirme qu'on a ici affaire à l'une des configurations les plus puissantes.

Intel DG2 côté face

On observe également un VRM (Voltage Regulating Module) relativement complexe. Il s'agirait ici de la version Intel DG2 avec 512 EU, soit la plus grosse configuration à venir.

DG2 répond au nom de code Niagara Falls et, déjà, le youtubeur livre celui de la génération suivante : Elasti, qui représentera donc sans doute une référence DG3.