Intel ARC Alchemist : les GPU SOC1 (512EU) et SOC2 (128EU) se montrent

Le groupe Intel va s'inviter sur le segment des cartes graphiques avec l'annonce début 2022 d'une gamme de produits gaming ARC Alchemist pour PC de bureau et PC portables.

Les détails se consolident peu à peu et le youtubeur Moore's Law is Dead (MLID) a diffusé des images de deux des futurs GPU : le SOC1 (Intel DG2-512EU pour le haut de gamme) et le SOC2 (Intel DG2-128EU pour l'entrée de gamme).

On ne sait pas encore s'il y aura bien une version intermédiaire en 384EU (MLID en fait mention mais les détails sont rares à son sujet) et ces deux plates-formes pourraient être les pivots de la stratégie d'entrée sur le segment des cartes graphiques gaming.

Les images montrent vraisemblablement des GPU de pré-série pas encore finalisés mais ils préparent l'arrivée de cartes graphiques dont le timing reste incertain. On ne sait pas encore par exemple qui, des versions desktop ou laptop, sera dévoilé en premier ni à quelle période exactement, même si le début d'année semble bien correspondre à la fenêtre de lancement prévue.

Le SOC DG2-512EU aura jusqu'à 16 Go de mémoire GDDR6, ce qui le placera au niveau de la RTX 3070 de Nvidia en termes de performances mais Intel semble aussi miser sur le segment d'entrée de gamme, délaissé jusqu'à présent par Nvidia et AMD (mais peut-être plus pour longtemps).

MILD évoque également une série ARC Workstation qui pourrait accueillir jusqu'à 32 Go de mémoire GDDR6 et tenter de se différencier des ses concurrents par un tarif agressif.