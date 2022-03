Intel XeSS : l'upscaling pour les GPU ARC mais pas seulement

Nvidia a son DLSS, AMD son FSR et Intel aura XeSS (Xe Super Sampling). Chaque acteur aura donc sa méthode de sur-échantillonnage pour réaliser de l'upscaling et améliorer le rendu et le framerate des jeux.

Plusieurs voies sont possibles : machine learning pour Nvidia, algorithmes avancés pour FSR...et un peu des deux pour XeSS. Intel a expliqué son approche lors de la GDC 2022 que si le sur-échantillonnage temporel fournit de meilleurs résultats, la puissance nécessaire pour le générer ne convient pas forcément aux plates-formes graphiques et jeux plus anciens qui auront plus intérêt à utiliser de l'upscaling spatial.

La firme voulant offrir un support large sur de multiples plates-formes, elle offrira avec XeSS une solution surpassant ces deux méthodes et pouvant convenir à un spectre large de matériels.

La technologie donnera cependant tout son potentiel avec les cartes graphiques ARC et celles supportant le XMX (Matrix Extensions) avec des techniques pour limiter les effets indésirables de ghosting et de flou parfois rencontrés.

Intel a indiqué que XeSS comptera pas moins de 5 modes de qualité différents : Ultra performance / Performance / Equilibré / Qualité / Ultra Qualité, ce dernier améliorant les performances respectivement de 21% en 1440p et 27% en 4K.

De son côté, le mode Ultra-Performance permettra de plus que doubler les framerates, au prix d'une amélioration moindre de la qualité visuelle. Le mystère demeure sur la date de disponibilité de XeSS mais l'arrivée imminente des cartes graphiques ARC devrait rapidement éclaircir ce point.