Intel Core 11ème génération : les processeurs Rocket Lake-S pour PC de bureau officialisés

Le groupe Intel avait dévoilé le chef de file de ses processeurs Rocket Lake-S pour PC de bureau avec l'Intel Core i9-11900K évoqué lors du salon CES 2021 début janvier mais il restait à présenter l'ensemble de la gamme.

C'est chose faite et la firme va enfin pouvoir opposer aux Ryzen 5000 d'AMD une série de processeurs certes toujours gravés en 14 nm mais exploitant une microarchitecture récente Cypress Cove (en fait de l'Ice Lake adapté au 14 nm) et avec la promesse d'un IPC amélioré de 19%.

Les processeurs Rocket Lake-S constituent une nouvelle addition à la famille Intel Core de 11ème génération et se limitent à une configuration maximale de 8 coeurs / 16 threads pour un TDP de 125W.

Il n'y aura donc pas de bataille sur le nombre de coeurs face aux plus puissants processeurs Ryzen 5000 en 12 et 16 coeurs (Ryzen 9 5950X), et il faudra attendre la génération suivante Alder Lake et son architecture hybride pour dépasser la dizaine de coeurs.

L'Intel Core i9-11900K pourra grimper jusqu'à 5,3 GHz grâce au TVB (Thermal Velocity Boost) mais la plupart des autres membres se rapprocheront joyeusement des 5 GHz en Turbo Boost 3.

Les processeurs profitent aussi du support de la mémoire DDR4-3200, de performances en IA grâce à l'Intel Deep Learning Boost et d'une partie graphique exploitant l'architecture Intel Xe (plate-forme Intel Gen12) permettant de faire tourner des jeux AAA, tout en profitant d'une interface PCIe 4.0 20 lignes.

La famille Rocket Lake-S rassemble des processeurs Intel Core i5 / i7 / i9 tandis que l'Intel Core i3 reste sur du Comet-Lake Refresh profitant de cadences légèrement supérieures.

Concernant les tarifs, l'Intel Core i5 Rocket Lake-S démarre vers 180 dollars tandis que le haut de gamme i9-11900K se négociera à 539 dollars, soit un cran au-dessus par rapport à la génération précédente.