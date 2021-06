Intel Xe-HPG : Raja Koduri poursuit le teasing du GPU DG2

Alors que l'on attend toujours l'officialisation des plates-formes GPU Xe-HPG qui pourront donner lieu à des cartes graphiques dédiées chez Intel, son architecte principal Raja Koduri continue de dévoiler des images des travaux en cours et des prototypes.

Sur Twitter, c'est la version haut de gamme du GPU de référence Intel DG2 qui est montrée. Avec ses 512 unités d'exécution (EU), soit 4096 coeurs, et ses 16 Go de mémoire GDDR6, c'est elle qui devrait offrir des performances situées entre la RTX 3070 et la RTX 3080 de Nvidia.

Raja Koduri souligne que les développements et optimisations se poursuivent et évoque des efforts spécifiques pour améliorer les drivers pour les jeux, confirmant l'aspect gaming de ces futures cartes graphiques.

L'annonce au Computex 2021 de la Super Resolution d'AMD n'est d'ailleurs pas passée inaperçue chez Intel. Répondant à une question d'un internaute, Raja Kodura a confirmé un certain intérêt pour cette fonctionnalité développée sur une base open source et qui devrait être compatible avec de nombreux CPU et GPU, et pas seulement ceux d'AMD.

D'après les fuites actuelles, cinq configurations du GPU Intel DG2 seraient en préparation, avec la version 512 EU au sommet et différents paliers jusqu'à 128 EU