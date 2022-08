Intel Meteor Lake : le GPU gravé en 3 nm reporté à fin 2023

Tout en préparant Raptor Lake pour la fin d'année, Intel s'occupe activement du lancement de Meteor Lake (Intel Core de 14ème génération) pour l'an prochain. Il s'agira de sa première plate-forme utilisant sa gravure en 7 nm (procédé Intel 4), avec toujours une architecture CPU hybride mais aussi un nouveau GPU intégré, dit tGPU.

Ce dernier profitera d'une gravure en 3 nm chez TSMC sous forme d'une tuile s'ajoutant à la plate-forme. La production devait démarrer dès ce second semestre 2022 en vue de pouvoir être livrée début 2023, avant d'être repoussée vers mi-2023 mais toujours en amont du lancement de Meteor Lake attendu à l'automne.

Toutefois, le cabinet d'études TrendForce affirme que les GPU gravés en N3 ne seront finalement pas produits avant fin 2023 pour des questions de finalisation et de certification.

Rififi sur la gravure en 3 nm

Intel étant censé, avec Apple, être l'un des premiers clients du procédé de gravure N3, cette situation mettrait à mal les investissements consentis par TSMC sur ce noeud de gravure, tandis que la famille Intel Core de 14ème génération pourrait connaître un certain retard.

Il est possible que la firme de Santa Clara ait finalement jeté son dévolu sur le procédé optimisé N3E offrant plus de performances et de meilleurs rendements, suggère Tom's Hardware, même si rien, hormis le nouveau calendrier, ne le confirme pour le moment.

Alors que la rumeur enfle sur les retards à répétition chez Intel (les GPU ARC Alchemist, les processeurs pour serveurs Sapphire Rapids...), le groupe s'est fendu d'un message dans lequel il réaffirme que Meteor Lake arrivera bien en 2023 et que la production reste programmée dans les temps.