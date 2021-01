Intel ne proposera plus ses SSD Optane au grand public

Le groupe Intel est en train de revoir ses priorités et l'arrivée du nouveau CEO Pat Gelsinger en février à redonner un élan à une stratégie plombée par certains choix malheureux et les difficultés pour migrer en-dessous du noeud de gravure en 14 nm.

En attendant, c'est le désengagement du segment de la production de mémoire NAND qui s'amorce avec la vente en cours de l'activité au groupe SK Hynix. Le groupe de Santa Clara a malgré tout choisi de garder la main sur la mémoire persistante Optane qui repose sur une technologie 3D Xpoint développée avec Micron et offre d'importantes vitesses de transfert et une durée de vie plus longue que les solutions standard.

Intel Optane SSD 905P

Mais même sur ce segment restreint, il va y avoir du changement. Intel a en effet discrètement décidé de ne plus proposer de SSD Optane sur le segment grand public pour ne les réserver qu'au marché professionnel et aux serveurs / datacenters.

Il ne sera donc bientôt plus possible d'accéder aux SSD Optane M10, 800P et 900P et 905P, les dernières livraisons étant programmées pour fin février. Ces solutions permettaient jusqu'à présent de renforcer des configurations haut de gamme (dont gaming) même s'il fallait y mettre le prix. On peut penser que les volumes n'étaient de toute façon pas très élevés.

Seules restent encore sur le marché les solution Optane H20 hybrides conjuguant mémoire Optane et mémoire Flash NAND et uniquement disponibles en versions pour PC portables, avec des performances inférieures aux SSD Optanes purs, précise Tom's Hardware.