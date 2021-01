Les PC portables avec écran souple pliable pour la fin d'année ?

On a pu découvrir des concepts en 2020 et même un premier produit commercial avec le Lenovo Thinkpad X1 Fold mais les choses sérieuses devraient début fin 2021 pour les PC portables avec écran pliable.

Si les écrans souples pliables ont commencé à apparaître dans les téléphones portables, la prochaine étape devrait concerner les ordinateurs portables. Un affichage unique repliable permet une grande versatilité au prix de quelques concessions (pas de vrai clavier, par exemple) et cette fonctionnalité est en train d'arriver à maturité commerciale.

On a pu voir tout au long de l'année des concepts, à commencer par le Horseshoe Bend d'Intel ou le concept Ori de Dell présentés au salon CES 2020. Cela a même pris une forme plus concrète avec le lancement commercial du Lenovo ThinkPad X1 Fold et son affichage 13,3 pouces se pliant en deux.

Lenovo ThinkPad X1

Pour Digitimes, le vrai lancement commercial des PC portables avec écran repliable est pour le second semestre 2021, période durant laquelle on trouvera de telles machines équipées d'un processeur Intel.

Les projets en seraient aux derniers stades de leur développement, selon les fournisseurs de composants, mais l'ajout d'un écran repliable aura un prix que les sources de Digitimes situent vers 70 000 dollars tawanais, soit environ 2000 €.

Pas d'énorme surprise ici puisque c'est précisément le tarif du ThinkPad X1 Fold de Lenovo. Avec une production en volume, les prix tendront logiquement à baisser mais ces machines resteront sans doute un moment sur le segment haut de gamme.