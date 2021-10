Intel ne désespère pas de revenir un jour dans les Mac

Depuis fin 2020, Apple a commencé la migration de ses Mac et MacBook vers une plate-forme ARM conçue en interne et venant remplacer les traditionnels processeurs x86 d'Intel.

La firme de Santa Clara a pris acte de cette transition mais espère toujours pouvoir revenir dans les machines d'Apple d'ici quelques années. Son CEO Pat Gelsinger l'a affirmé à la publication Axios en soulignant qu'Apple avait estimé pouvoir faire une meilleure puce et qu'il fallait maintenant qu'Intel montre sa capacité à faire un processeur encore meilleur pour intéresser de nouveau la firme à la pomme.

Comme pour AMD et ses processeurs Ryzen qui ont pris des parts de marché, Pat Gelsinger reconnaît qu'Apple a fait du bon travail mais il reste convaincu de pouvoir faire mieux, pas seulement sur les performances des puces mais aussi en matière d'écosystème et de services, constituant un tout attractif.

Pour atteindre cet objectif, il faudra tout de même solidement batailler. En plaçant tous ses produits sous architecture ARM, Apple est en train de créer un univers hardware homogène (après avoir déjà bâti un univers software cohérent) au sein duquel il sera facile de créer des passerelles pour les développeurs, leur ouvrant la voie de la création en une fois d'applications qui pourront tourner sur des machines très différentes.

Intel peut toutefois compter sur ses nouvelles architectures à coeurs hétérogènes dont Alder Lake et Sapphire Rapids seront les premières générations et qui doivent faire oublier la stagnation des performances et des techniques de ces dernières années.

Sans surprise, il rejette la responsabilité des retards du développement de la gravure en 10 nm et des soucis de production des puces sur ses prédécesseurs qui n'avaient pas forcément la vision d'ingénieur sur les processeurs comme lui peut l'avoir, d'où les nombreux investissements pour la construction de nouveaux sites et les efforts pour remonter une division de fonderie associée à de la conception semi-custom et custom pour des clients tiers annoncés depuis qu'il est aux commandes.