Intel Raptor Lake : un processeur Intel Core de 13ème génération repéré en benchmark

Un futur processeur Raptor Lake de 24 coeurs se montre de nouveau en benchmark, cette fois sur Ashes of the Singularity.

Les processeurs Alder Lake constituent l'ossature de la famille Intel Core de 12ème génération et profitent d'une architecture hybride faite de coeurs puissants et de coeurs économiques.

Si cette première génération grimpe jusqu'à 16 coeurs, la famille suivante, Raptor Lake, exploitera aussi l'architecture hybride avec un nombre de coeurs plus élevé et elle sera constitutive de la gamme Intel Core de 13ème génération.

Une nouvelle fois, un processeur Raptor Lake de 24 coeurs s'est montré en benchmark. Il s'agit logiquement du futur Intel Core i9-13900K que l'on retrouve ici sur Ashes of the Singularity.

Avec ses 24 coeurs (en 8 + 16) / 32 threads et sa gravure Intel 7 (10 nm Enhanced Superfin), il devrait profiter de microarchitectures optimisées, Raptor Cove pour les P-Cores et Gracemont Enhanced pour les E-Cores.

Le processeur a été testé avec 32 Go de RAM (vraisemblablement DDR5) et une partie graphique composée d'un GPU RTX 3090 de Nvidia. Selon les données du benchmark, et encore sous forme de prototype, il est déjà en mesure d'égaler l'actuel Intel Core i9-12900K, au moins sur ce test.

Les processeurs Raptor Lake doivent en principe être annoncés d'ici la fin de l'année et se confronteront principalement avec la gamme Ryzen 7000 d'AMD sous architecture Zen 4.