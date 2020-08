Intel confirme Sapphire Rapids après Ice Lake pour ses processeurs pour serveurs

Le groupe Intel a déjà dévoilé plus tôt dans l'année sa stratégie pour maintenir son leadership sur le segment des processeurs pour serveurs malgré un accès limité à la gravure en 10 nm et en dépit de la concurrence de plus en plus forte des processeurs AMD Epyc profitant eux dès à présent d'une gravure en 7 nm.

Pour ses familles Xeon Scalable, la firme s'appuie sur des plates-formes Cooper Lake gravées en 14 nm pour des systèmes de 4 à 8 sockets et Ice Lake gravées en 10 nm pour des systèmes de 1 à 2 sockets, ces dernières devant être lancées en fin d'année.

Ensuite, c'est l'architecture Sapphire Rapids qui prendra le relais. Intel n'en avait pas encore dévoilé beaucoup de détails, annonçant seulement sa fenêtre de disponibilité pour 2021.

Lors de son événement Architecture Day 2020, le groupe de Santa Clara a reconfirmé la place de Sapphire Rapids dans sa roadmap ainsi que quelques détails qui n'avaient jusqu'ici transpiré que de façon officieuse.

On trouvera donc bien avec cette architecture le support pour la première fois de la mémoire DDR5 (dont les spécifications finales viennent d'être publiées par le JEDEC) et l'interface PCIe Gen 5.

La gestion de l'interconnexion CXL 1.1 (Compute Express Link) sera également assurée tandis que Sapphire Rapids sera l'un des premiers supports pour la fameuse architecture oneAPI qui vise à unifier la programmation de composants hétérogènes pour bâtir une architecture datacenter plus flexible et pouvant accueillir des composants très différents.

On peut penser que Sapphire Rapids exploitera les nouveaux transistors SuperFIN d'Intel, vraisemblablement en 10SF comme les processeurs Tiger Lake grand public attendus en fin d'année.