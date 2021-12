Intel cède ses activités SSD et NAND à SK Hynix

Intel finalise la première étape d'un accord avec SK Hynix pour lui céder ses activités SSD et NAND contre 7 milliards de dollars.

Les composants mémoire n'entraient plus dans la nouvelle stratégie d'Intel et le groupe a annoncé en octobre 2020 vouloir les céder au spécialiste coréen des mémoires SK Hynix.

La première phase de cette transaction vient d'être finalisée et elle concerne la cession de l'activité SSD, d'une partie des brevets NAND et du site de production de Dalian (Chine) pour 7 milliards de dollars.

Intel indique qu'elle continuera à produire de la mémoire NAND à Dalian et à conserver les droits sur certains brevets jusqu'en 2025, au terme d'une seconde phase de la transaction qui permettra à SK Hynix d'acquérir les brevets restants sur la NAND et de récupérer les personnels de R&D et de l'usine de Dalian pour 2 milliards de dollars supplémentaires.

L'activité SSD sera transférée dans une nouvelle entreprise baptisée Solidigm qui constituera une filiale de SK Hynix et sera pilotée par Robert Crooke, anciennement responsable des solutions mémoire non volatile d'Intel.

De l'activité de production de mémoire, Intel ne retient que la technologie 3D XPoint pour ses produits Optane, conçue en partenariat avec Micron, mais en la réservant désormais uniquement au secteur professionnel.

Micron a toutefois annoncé depuis l'arrêt du développement des composants 3D XPoint, ce qui risque de limiter les perspectives de cette mémoire rapide non volatile.