Intel Tiger Lake : l'iGPU Gen12 sous Xe au niveau de la GeForce MX350

Avec les nouvelles générations de GPU intégrés et notamment l'arrivée de l'architecture Intel Xe, les iGPU embarqués avec les processeurs Intel Core de nouvelle génération devraient offrir assez de puissance pour ne pas se limiter aux seules tâches bureautique et web.

Sans pouvoir faire tourner les jeux les plus gourmands, elles devraient assurer un meilleur niveau de performance et permettre en principe du jeu en 1080p.

Sur Twitter commencent déjà à circuler des comparatifs entre processeurs Intel Tiger Lake (gravé en 10 nm avec iGPU Gen12 sous Intel Xe) et carte graphique mobile dédiée GeForce MX350 de Nvidia, qui constitue généralement une alternative aux PC portables pour un plus haut niveau de performances.

Différents comparatifs sur Geekbench ont été signalés et permettent de comparer les différences de performances entre variantes de processeurs Intel Tiger Lake et entre Tiger Lake et MX350.

Entre un processeur Intel Core i5 et un Intel Core i7 sous Tiger Lake, avec partie graphie Gen12 comptant 80 EU pour l'un et 96 EU pour l'autre, les différences de performances sont de l'ordre de 13%.

Sur le test OpenCL, un Intel Core i7-1165G7 avec Gen12 comptant 96 EU obtient un score similaire à une GeForce MX350 de Nvidia (toujours sous architecture Pascal), soit environ 59800 points.

Chaque partie graphique montre ses forces et ses faiblesses mais l'iGPU Gen12 semble enfin pouvoir offrir une expérience allant au-delà des besoins graphiques basiques d'un PC portable.