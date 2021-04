Intel Xeon Scalable : les processeurs Ice Lake-SP gravés en 10 nm sont enfin annoncés

Toujours leader dans le domaine des processeurs pour serveurs mais observant l'insolent succès des processeurs Epyc d'AMD, dont la récente famille Epyc de 3ème génération (nom de code Milan) a été dévoilée mi-mars et compte poursuivre l'offensive grâce à l'architecture Zen 3, le groupe Intel a dû composer ces derniers trimestres avec le retard de la mise en service de sa gravure en 10 nm, l'obligeant jusqu'à présent à rester sur du 14 nm.

Mais tout finit par arriver et la firme de Santa Clara peut enfin s'appuyer sur la gravure en 10 nm pour faire évoluer ses processeurs pour serveurs. La nouvelle famille Intel Xeon Scalable de 3ème génération exploite ainsi la plate-forme Ice Lake-SP avec des coeurs Sunny Cove et continue de miser sur la demande en matière d'intelligence artificielle.

Intel promet déjà une amélioration de plus de 40% (en moyenne) sur le traitement des charges de travail en datacenter, des fonctions de sécurité avancées et de l'accélération IA et cryptographique intégrées.

Les charges de travail pourront aussi être traitées plus efficacement grâce à la couche OneAPI permettant de gérer d'un même code des environnements hardware hétérogènes.

Le chef de file de la nouvelle famille est le processeur Intel Xeon Platinum 8380 de 40 coeurs / 80 threads (contre 28 coeurs pour la génération précédente mais 64 coeurs pour l'AMD Epyc 7763) avec une fréquence de base de 2,3 GHz passant à 3 GHz sur l'ensemble en mode Turbo et à 3,4 GHz sur un coeur, avec 60 Mo de cache et un TDP de 270W, le tout pour 8000 dollars environ.

On notera le support de l'interface PCIe 4.0 en 64 lignes et de la RAM DDR4-3200, sachant que les nouveaux Intel Xeon peuvent gérer jusqu'à 4 à 6 To de mémoire par socket, ainsi que, toujours de la mémoire persistante Optane.

Les processeurs Ice-Lake SP rejoignent ainsi les variantes Cooper Lake toujours gravés en 14 nm et présentés l'an dernier au sein de la famille Intel Xeon Scalable de 3ème génération, en se concentrant sur les systèmes à deux sockets, alors que Cooper Lake vise les systèmes à 4 ou 8 sockets.