Intel Xeon Scalable : les processeurs Ice Lake-SP gravés en 10 nm montrent leurs muscles

Le groupe Intel lève en partie le voile sur ses processeurs Xeon Scalable de nouvelle génération exploitant l'architecture Ice Lake-SP avec pour la première fois pour cette famille une gravure en 10 nm.

Cette troisième génération Xeon Scalable sera lancée au premier trimestre 2021 mais il est déjà question de la famille suivante, Sapphire Rapids, qui profitera d'une gravure en 10 nm SuperFin et qui est déjà livrée sous forme d'échantillons aux partenaires.

La nouvelle série Xeon ira jusqu'à 32 coeurs et pourra gérer jusqu'à 6 To de mémoire DDR4-3200 tout en restant compatible avec la mémoire persistante Intel Optane.

Les coeurs sont de type Sunny Cove et Intel affirme déjà qu'une configuration 32 coeurs à 2,2 GHz avec 256 Go de mémoire offre 20 à 30% de performance en plus sur différents benchmarks qu'une solution Epyc 7742 de 64 coeurs à 2,25 GHz avec 256 Go de RAM.

Il faudra attendre la présentation officielle de la famille pour savoir à quoi réellement à quoi s'en tenir. Par ailleurs, AMD doit prochainement lancer sa troisième génération de processeurs pour serveurs Epyc, nom de code Milan, qui exploitera la nouvelle architecture Zen 3 introduite avec la famille Ryzen 5000, ce qui devrait conduire à un nouveau saut de performances.