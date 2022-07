iOS, iPadOS, macOS, watchOS et tvOS : Apple publie de nouvelles versions

Avant les grosses mises à jour attendues à l'automne parmi lesquelles iOS 16, macOS Ventura et watchOS 9, Apple publie des mises à jour qui peuvent être qualifiées de maintenance pour l'ensemble de ses systèmes d'exploitation.

Il ne faut donc pas attendre de nouveautés particulières avec iOS 15.6, iPadOS 15.6, macOS 12.5, watchOS 8.7 et tvOS 15.6. Apple évoque essentiellement des " améliorations, correctifs et mises à jour pour renforcer la sécurité. "

Il y a par exemple la correction d'un problème dans le navigateur Safari faisant qu'un onglet pouvait revenir à la page précédente. D'autres corrections peuvent être en rapport avec des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles partout dans le monde.

Au-delà des corrections pour des bugs, un ajout concerne l'application TV avec une option pour relancer la lecture d'une rencontre sportive en direct qui est en cours, faire une pause, revenir en arrière ou avancer rapidement.

Copieux pour les patchs de sécurité

Le correctifs de sécurité sont relativement nombreux avec le comblement d'un peu moins d'une quarantaine de vulnérabilités touchant iOS et iPadOS, et plus d'une cinquantaine pour macOS. Il est notamment fait mention de failles susceptibles d'exposer les utilisateurs à des attaques par exécution de code à distance, même si Apple ne signale pas d'exploitation active.

S'il n'y a pas de 0day, cela ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas d'urgence à appliquer les correctifs de sécurité sans tarder.

Rappelons qu'en début de mois, Apple a annoncé un mode Isolement (ou Lockdown) optionnel qui sera introduit dans iOS 16, iPadOS 16 et macOS Ventura. Il doit renforcer la protection des utilisateurs susceptibles d'être la cible de cyberattaques ciblées avec des logiciels espions sophistiqués de type Pegasus et autres commercialisés par des sociétés privées. Son activation impliquera des restrictions affectant l'expérience utilisateur.