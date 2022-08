Apple zappe la sortie de iPadOS 16

Apple confirme que la sortie de iPadOS 16 pour l'iPad ne sera pas concomitante avec celle de iOS 16 pour l'iPhone. Du reste, il n'y aura pas de iPadOS 16 en version stable pour le grand public qui aura directement droit à iPadOS 16.1.

" C'est une année particulièrement importante pour iPadOS. En tant que plateforme à part entière avec des fonctionnalités spécialement conçues pour l'iPad, nous avons la possibilité de livrer iPadOS selon son propre calendrier. Cet automne, iPadOS sortira après iOS, en tant que version 16.1 dans une mise à jour gratuite ", a indiqué Apple à TechCrunch.

Le retard pour la prochaine mouture majeure de iPadOS n'est pas une surprise. Elle a fait l'objet de plusieurs rumeurs au cours de ces dernières semaines. Bloomberg l'a notamment évoqué, avec également macOS Ventura dans une situation similaire.

La faute à Stage Manager ?

Ce type de retard est un peu plus fréquent concernant le système d'exploitation pour ordinateur Mac, mais les sorties des nouvelles versions de iOS et iPadOS se font généralement en même temps. Le signe que iOS et iPadOS sont des systèmes d'exploitation qui se différencient de plus en plus ? Le rapprochement entre l'iPad et le Mac est peut-être aussi en cause.

A priori, c'est Stage Manager pour une refonte de l'expérience du multitasking sur iPad qui donne du fil à retordre à Apple avec un niveau de qualité requis qui n'aurait pas été atteint dans le cadre des préversions de iPadOS 16.

En tirant parti de la puce Apple M1, Stage Manager doit notamment permettre le chevauchement de plusieurs fenêtres et une prise en charge complète des écrans externes. Stage Manager est également dans le lot des nouveautés de macOS Ventura pour la gestion du groupement des fenêtres sur l'ordinateur.