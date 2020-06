iPhone 12 : des maquettes montrent les quatre modèles

Ce n'est pas la première fois que le design des iPhone de prochaine génération est montré, que ce soit sous forme de rendus ou de mockups. Puisque les rumeurs tendent à croire qu'Apple dévoilera cette année quatre variantes de son iPhone 12, le blog nippon MacOTakara dévoile des maquettes des différentes versions, permettant, une nouvelle fois, d'en appréhender l'aspect.

On retrouve donc des versions avec écran 5,4 pouces, 6,1 pouces (deux versions) et 6,7 pouces, tous avec un affichage OLED (d'origine Samsung sauf pour le premier des iPhone 6,1 pouces, issu de LG Display) et toujours une encoche pour loger les éléments de la biométrie Face ID.

A l'arrière, les deux premiers iPhone 12 sont dotés de deux capteurs photo, tandis que les deux autres profitent de trois capteurs, toujours logés dans un carré dépassant de la coque.

Les maquettes suggèrent que le chariot pour la carte SIM a migré sur la même tranche que les touches de volume et le bouton d'alimentation, peut-être pour laisser place aux modules d'antennes 5G qui doivent permettre de capter la 5G mmWave (bande millimétrique) en plus de la 5G sub-6 GHz.

La tranche inférieure montre une double grille de haut-parleurs et un connecteur qui sera logiquement un port Lightning, la connectique USB-C n'étant toujours pas d'actualité sur les iPhone.

Ces maquettes proviennent sans doute de fabricants d'étuis et coques de protection et la véracité des détails (et de ceux qui manquent par rapport aux rumeurs en cours) reste à démontrer.