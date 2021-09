iPhone 13 Pro et Pro Max : pour le codec vidéo ProRes, il faudra patienter

La nouvelle gamme iPhone 13 a été introduite il y a quelques jours, avec toujours une segmentation entre versions standard et modèles Pro. Pour ces derniers, la qualité vidéo via leur triple capteur photo 12 megapixels a été le point fort largement mis en avant durant la présentation.

Outre les qualités améliorées des capteurs qui ne jouent pas la carte de la course aux megapixels comme du côté Android mais privilégient des modules avec de gros pixels captant beaucoup de lumière et générant peu de bruit, Apple a annoncé le support du codec vidéo ProRes permettant de conserver un maximum de données brutes des flux vidéo avec la contrepartie de fichiers beaucoup plus lourds (d'où une capacité de stockage proposée jusqu'à 1 To).

Entre cette capacité d'enregistrement en ProRes et celle de l'édition des vidéos directement sur les smartphones, l'iPhone 13 Pro pourrait plus que jamais devenir l'outil complémentaire des vidéastes.

Toutefois, il ne sera pas possible de tester cette fonctionnalité immédiatement. Le support du ProRes n'arrivera en effet qu'avec une mise à jour de iOS 15 proposée ultérieurement.

Le site 9to5Mac rappelle qu'Apple avait fait de même avec le ProRAW pour la photo en l'annonçant à la présentation de l'iPhone 12 Pro / 12 Pro Max mais en le proposant qu'avec iOS 14.3.

Plusieurs autres fonctionnalités de iOS 15 dévoilées durant le WWDC 2021 en juin seront elles aussi activées petit à petit au fil des mises à jour ces prochains mois.