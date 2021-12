iPhone 14 : l'encoche abandonnée pour un poinçon

| Source : The Elec

Avec l'offficialisation de la gamme iPhone 13, une rumeur avait évoqué la dénomination iPhone 12S pour cette famille, tant elle semblait proche en design de la précédente.

Les choses devraient changer avec l'iPhone 14. De multiples rumeurs ont pointé une évolution sensible du design et l'un des éléments les plus visibles serait la disparition de l'encoche.

Le site coréen The Elec affirme à son tour que la gamme des iPhone de 2022 remplacera l'encoche par un poinçon et ce pour les versions Pro comme non Pro. Il confirme également qu'il n'y aura que deux tailles d'écran pour les quatre modèles : 6,1 pouces ou 6,7 pouces. Exit la version Mini.

On devrait retrouver de l'OLED avec film LTPO sur les variantes Pro de l'iPhone 14, permettant le rafraîchissement dynamique ProMotion. Il sera fourni par Samsung Display mais la publication indique de LG Display tente de récupérer une partie des commandes de production.

Pour les écrans OLED LTPS des iPhone 14 non Pro, c'est le fournisseur chinois BOE qui serait à la manoeuvre. Il pourrait figurer parmi les fournisseurs d'OLED LTPO pour l'iPhone à partir de 2023.