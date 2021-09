iPhone 14 : un redesign majeur l'an prochain

La gamme iPhone 13 tout juste commercialisée reprend l'essentiel de l'aspect de la série précédente, les évolutions étant surtout internes. Avant son annonce, certains ont évoqué la possibilité qu'il s'agisse d'un iPhone 12S face au peu de nouveauté du design.

Et si les changements sont maigres cette année, c'est peut-être en préparation d'une évolution plus profonde l'an prochain. C'est l'idée soutenue par Mark Gurman, de l'agence Bloomberg, dans sa newsletter Power On.

Cette hypothèse est déjà avancée par certains analystes et leakers, même si l'iPhone 14 n'est sans doute pas encore finalisé, avec l'évocation de l'abandon de l'encoche pour un poinçon.

La rumeur affirme également que la prochaine génération abandonnera la version Mini de la série, introduite avec l'iPhone 12 mais qui n'a pas connu autant de succès que les autres modèles.

Si la reconnaissance faciale Face ID sera toujours de la partie, le lecteur d'empreintes Touch ID ne fera peut-être pas son retour l'an prochain avec un placement sous l'écran, l'analyste Ming-Chi Kuo évoquant cette évolution plutôt pour 2023.

Mark Gurman passe rapidement sur la possibilité d'un iPhone avec écran pliable en indiquant qu'il pourrait être lancé d'ici quelques années. Ming-Chi Kuo va dans le même sens en affirmant qu'un iPhone Fold pourrait voir le jour en 2024.