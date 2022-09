iPhone 14 Plus : le vrai nom de l'iPhone 14 Max ?

Cette année, la série iPhone 14 abandonnera la version Mini et proposera à la place un grand iPhone 14 standard avec affichage 6,7 pouces. Ce modèle a été officieusement qualifié de iPhone 14 Max (pour faire le pendant des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max) mais une rumeur en juin dernier avait suggéré une autre dénomination : iPhone 14 Plus.

Cette supposition reprend sérieusement du service avec le cliché d'une coque diffusé sur Twitter et qui affiche bien ce nom. Les quatre modèles seraient donc :

iPhone 14 en 6,1 pouces

iPhone 14 Plus en 6,7 pouces

iPhone 14 Pro en 6,1 pouces

iPhone 14 Pro Max en 6,7 pouces

L'origine du cliché n'est pas connue et pourrait être un fake mais la dénomination Plus a déjà été utilisée précédemment, la première fois avec la série iPhone 6 et la dernière pour l'iPhone 8 Plus.

Apple présentera ses nouveaux iPhone 14 le 7 septembre prochain avec vraisemblablement la gamme de montres connectées Apple Watch Series 8, dont une Apple Watch Pro pour sports extrêmes.