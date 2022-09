iPhone 15 Ultra : la nouvelle variante va remplacer l'un des modèles habituels

La nouvelle gamme iPhone 14 était à peine annoncée début septembre que la rumeur d'un iPhone 15 Ultra en 2023 avait commencé à faire son chemin. La différenciation entre les modèles étant plus marquée cette année, cette nouvelle variante est censée pousser encore plus avant une distinction cette fois portée sur le haut de gamme.

Les iPhone 14 et iPhone 14 Pro se distinguent par plusieurs aspects. Si l'appareil photo reste un élément différenciant majeur depuis longtemps, on trouve cette année des différences dans le processeur mobile (Apple A15 pour les premiers, Apple A16 gravé en 4 nm pour les seconds) et dans le maintien de l'encoche ou le passage à la pilule du Dynamic Island.

On notera l'arrivée d'un nouvel iPhone 14 Plus dans la gamme qui veut jouer sur l'autonomie avec sa batterie de grande capacité. Où se placerait donc un iPhone 15 Ultra dans la gamme l'an prochain ?

La logique de l'iPhone 15 Ultra

Les rumeurs n'étaient pas très claires à leurs débuts. Deux axes étaient possibles : une version premium se positionnant en très haut de gamme au-delà des modèles existants ou bien le remplacement de l'iPhone 15 Pro Max, maintenant une série de quatre modèles.

La dénomination faisait en revanche peu débat avec l'officialisation de la montre connectée Apple Watch Ultra (que la presse entière appelait Apple Watch Pro avant son annonce) signalant l'utilisation du terme Ultra pour des produits d'exception.

On peut aussi penser à la puce Apple M1 Ultra, version la plus performante de la gamme de SoC pour les produits Mac et MacBook de la firme de Cupertino.

Ultra à la place de Pro Max

Dans sa newsletter Power On, le journaliste Mark Gurman, de Bloomberg, affirme que l'iPhone 15 Ultra sera bien le remplaçant des iPhone Pro Max, constituant une distinction plus nette et cherchant à attirer le public vers cet appareil mobile qui offrira le plus de rentabilité pour l'entreprise.

Son introduction coïncidera avec une évolution plus générale du design des iPhone marquée notamment par l'abandon du port Lightning au profit d'une connectique USB-C qui va devenir obligatoire pour les produits électroniques en Europe.

Les détails autour de l'iPhone 15 Ultra sont encore maigres. On pense déjà savoir qu'il profitera d'un processeur mobile Apple A17 gravé pour la première fois en 3 nm (toujours chez le fondeur TSMC) et qu'il pourrait embarquer pour la première fois également un téléobjectif périscopique permettant un puissant zoom sans perte.