Apple A16 Bionic : que vaut le processeur mobile des iPhone 14 Pro face à la concurrence ?

Les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max se dotent d'une nouveau processeur mobile Apple A16 Bionic gravé en 4 nm. Les premiers benchmarks donnent une première idée de ses performances face aux solutions Android.

Comme prévu, Apple a lancé ses iPhone 14 ce mercredi 7 septembre avec l'ambition de prolonger le succès de ses smartphones qui ne s'est pas démenti ces dernières années malgré la pandémie de coronavirus et les problèmes d'approvisionnement en composants.

Et, cette année, la firme a fait le choix de conserver le SoC Apple A15 Bionic des iPhone 13 (en proposant tout de même la variante avec 5 coeurs GPU au lieu de 4) pour les iPhone 14 et iPhone 14 Plus.

Apple A16 Bionic, la nouvelle référence

Pour la gamme Pro, c'est en revanche une nouvelle puce Apple A16 Bionic qui sera proposée. Comme souvent, peu de détails ont été dévoilés durant la conférence mais on sait tout de même qu'il s'agit du premier processeur mobile chez Apple à passer à la gravure en 4 nm (toujours chez TSMC), permettant de nouveaux gains en performances comme en baisse de la consommation d'énergie.

Le SoC Apple A16 embarque 16 milliards de transistors (contre 15 milliards de transistors pour l'Apple A15 gravé en 5 nm) et le CEO d'Apple, Tim Cook, a même évoqué "près de 17 milliards de transistors" dans son récapitulatif en fin de conférence.

La plate-forme propose une configuration avec 6 coeurs CPU composés de 2 coeurs puissants et 4 coeurs économiques qui ne consommeraient qu'un tiers de la puissance nécessaire aux coeurs efficaces de la concurrence.

On trouver également 5 coeurs GPU et toujours un Neural Engine de 16 coeurs désormais capable de traiter 17 000 milliards d'opérations à la seconde.

Apple a évoqué d'autres éléments comme l'enclave sécurisée pour la protection des données et une puce de traitement de l'image (ISP) plus avancée pour profiter des avantages du nouveau capteur photo principal de 48 mégapixels de la gamme iPhone 14 Pro.

La puce Apple A16 contribue aussi, en conjonction avec la technologie d'écran LTPO à générer l'écran Always On (écran toujours allumé) lorsque le smartphone en veille en faisant tomber le rafraîchissement d'écran à 1 Hz.

Elle gère la consommation d'énergie au plus fin via un moteur d'affichage embarqué pour ne pas pénaliser l'autonomie tout en autorisant certaines variations dans l'affichage sans sortir de veille (heure, notifications, informations...). Ce Display Engine permet aussi la grande fluidité du Dynamic Island, la nouvelle interface située au niveau du poinçon des iPhone 14 Pro.

La puce la plus puissante du marché ?

En termes de performances, Apple s'est contentée d'afficher un graphique peu détaillé mais donnant une idée des qualités de la puce A16 Bionic par rapport à la génération précédente et à la concurrence.

Elle fait ainsi valoir une amélioration sensible par rapport à l'A13 Bionic de 2019 et un progrès de l'ordre de 40% par rapport au "plus proche concurrent" de 2022 côté Android.

Cet aspect devra être vérifié avec les tests des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max mais des résultats de benchmark apportent déjà un début de réponse. Sur le benchmark Geekbench, qui teste essentiellement les qualités du CPU, les premiers scores obtenus diffusés par le leaker chinois Digital Chat Station sur le réseau social Weibo seraient les suivants :

Apple A16 Bionic : 1879 (single core) / 4664 (multicore)

(single core) / (multicore) Apple A15 Bionic : 1728 (single core) / 4790 (multicore)

Snapdragon 8+ Gen 1 : 1323 (single core) / 4332 (multicore)

Dimensity 9000+ : 1353 (single core) / 4404 (multicore)

La nouvelle puce d'Apple aurait donc toujours une bonne longueur d'avance dans son optimisation par rapport aux solutions ARM utilisées dans les smartphones Android et également gravées en 4 nm.

Il est tout de même à noter que l'écart pourrait rapidement se réduire alors que Qualcomm pourrait annoncer sa nouvelle plate-forme mobile Snapdragon 8 Gen 2 dès le mois de novembre, tandis que MediaTek aura sans doute aussi une nouvelle solution à proposer.

Mais le groupe de San Diego continuera de s'appuyer sur les designs de coeur standard de ARM. Pour des puces véritablement personnalisées et optimisées de manière à pouvoir rivaliser avec Apple, il faudra encore attendre de voir ce que donnent les futurs coeurs de sa filiale Nuvia...si la plainte de ARM déposée contre elle lui en laissent l'occasion.