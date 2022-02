iPhone 14 Pro : le design finalisé, la production de test lancée

Le presse taiwanaise affirme que l'assembleur Foxconn a débuté la phase de pré-production de l'iPhone 14 Pro pour vérifier que tout est conforme avant de lancer la production de masse durant l'été.

Cela suggère que le design est désormais finalisé pour les modèles Pro. Foxconn est chargé de la production de ces modèles tandis que Luxshare s'occupera des versions standard.

Selon le Taiwan Economic Times, Luxshare n'a pas été confirmé pour la production des modèles Pro cette année et ne pourra gérer que les commandes de l'iPhone 14 standard en tant que second fournisseur.

Si l'iPhone 13 a beaucoup conservé du design de l'iPhone 12, la prochaine génération devrait évoluer plus franchement avec des attentes autour d'un châssis plus épais et de capteurs photo ne dépassant plus de la coque.

A l'avant, l'habituelle encoche logeant le capteur photo avant et les modules du Face ID serait remplacée par un poinçon éventuellement étiré. Le design sera simplifié à deux diagonales d'écran : 6,1 pouces ou 6,7 pouces pour les quatre variations de l'iPhone 14.

S'il est possible que les iPhone 14 Pro et Pro Max passent à 8 Go de RAM, il est également suggéré que le capteur photo principal grimpera cette année à 48 megapixels.

Enfin, on pourrait voir, au moins sur certains marchés, une utilisation plus marquée de l'eSIM (SIM embarquée programmable), éliminant le besoin du traditionnel chariot SIM.