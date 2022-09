iPhone 14 et iPhone 14 Plus : quel processeur sera finalement retenu par Apple

Les dernières rumeurs sur l'iPhone 14 ont beaucoup tourné autour des versions Pro qui vont cumuler les innovations. La partie photo sera significativement revue, l'encoche cèdera la place à un système de poinçons et un écran Always On fera son apparition en mode veille.

Les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max profiteront également d'un nouveau SoC Apple A16 Bionic qui, tout en restant en 5 nm, va encore faire grimper les performances et l'efficacité énergétique des appareils mobiles.

De leur côté, les iPhone 14 et iPhone 14 Plus resteront sur le processeur mobile Apple A15 Bionic déjà présent chez les iPhone 13. Cela pourrait sembler une régression mais le SoC va en réalité connaître un certain nombre d'optimisations et ne sera pas exactement le même.

Une puce Apple A15 avec un truc en plus

Selon le Wall Street Journal, c'est bien une version améliorée du SoC Apple A15 Bionic qui sera proposée sur le nouveau smartphone d'Apple. Si les progrès en question ne sont pas détaillés, on pense notamment à un GPU passé à 5 coeurs (au lieu de 4 pour l'iPhone 13) et qui assurerait jusqu'à 25% de performances graphiques en plus.

En revanche, le CPU de 6 coeurs et le Neural Engine de 16 coeurs pour l'intelligence artificielle ne devraient pas connaître de modifications de leur configuration.

Il est également question d'un modem 5G plus récent qui fournira des vitesses de transfert plus élevées, sans doute grâce à l'agrégation de plus de bandes de fréquences. Pour ce qui est du passage à l'eSIM et l'abandon de la SIM physique, cela ne concernerait que certaines variantes, sans doute Pro et sur des marchés spécifiques.

L'amélioration des performances pourrait enfin être apporté par la plus grande quantité de RAM embarquée, qui passerait à 6 Go pour l'ensemble des iPhone 14, mais en LPDDR4X pour les modèles standard et en LPDDR5 pour les versions Pro.

Il reste à voir si le procédé de production du SoC utilisera les mêmes techniques ou s'il gagnera quelques pourcents grâce à une technique de gravure mieux maîtrisée mais toujours chez le fondeur taiwanais TSMC.

Il faudra compter également avec les optimisations spécifiques proposées avec iOS 16, le prochain OS mobile qui arrivera en même temps.

Dans tous les cas, les iPhone 14 et iPhone 14 Plus devraient connaître une amélioration de leurs performances malgré l'utilisation de la base commune de la puce Apple A15 de l'iPhone 13.

Virage stratégique en faveur des versions Pro

La gamme iPhone 14 avec des SoC différents marquera une première dans la stratégie d'Apple et elle est amenée à se répéter au moins l'an prochain avec l'iPhone 15.

L'abandon de la version Mini, moins plébiscitée par le public, sera compensé par l'arrivée d'un iPhone 14 Plus, ce qui donnera l'occasion de ramener les diagonales d'écran à deux tailles : 6,1 pouces ou 6,7 pouces, que ce soit en version standard ou Pro.

L'écran OLED sera toujours de mise avec des fonctions plus ou moins avancées selon les catégories. Quant au port Lightning, il restera la référence, la connectique USB-C ne devant arriver sur iPhone que l'an prochain au mieux.

Apple présentera le 7 septembre ses iPhone 14, mais aussi les montres connectées Apple Watch Series 8 ainsi qu'une variante Apple Watch Pro pour les sports extrêmes, les nouveaux écouteurs AirPods Pro et peut-être quelques autres surprises.