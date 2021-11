WiFi 6E dans l'iPhone 14 : la pénurie guette déjà

Si les iPhone 13 proposent une connectivité WiFi 6, il existe maintenant une variante WiFi 6E qui permet d'utiliser la bande 6 GHz (en plus de 2,4 GHz et 5 GHz) pour réduire l'encombrement des réseaux et gagner encore en performances.

La série iPhone 14 devrait profiter de cette fonctionnalité (pas encore accessible dans toutes les régions du monde) mais l'obstacle de la pénurie de composants pourrait se dresser sur la route, prévient l'analyste Ming-Chi Kuo.

C'est en fait un matériau spécifique, baptisé LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramic) dont les composants WiFi 6E ont besoin qui pourrait venir à manquer, explique l'analyste.

Cette problématique pourrait aussi concerner le futur casque de réalité mixte d'Apple qui devrait logiquement être compatible WiFi 6E. Kuo relève que les composants WiFi 6E nécessitent 10 à 20 fois que LTCC que les modules WiFi classiques.

La demande pour fabriquer des équipements utilisant le WiFi 6E augmentant rapidement, la disponibilité du LTCC risque de devenir erratique durant l'année 2022. Apple dispose toutefois de son poids économique pour sécuriser ses approvisionnements et pourrait être moins impactée que d'autres acteurs.

Les derniers mois ont tout de même montré que la firme à la pomme n'est pas complètement immmunisée et doit hiérarchiser sa production pour limiter la pénurie sur ses produits phare.