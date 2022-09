iPhone 15 : au revoir le Lightning, bonjour le Thunderbolt !

Apple a été largement décrié avec la sortie de ses iPhone 14, sa nouvelle génération de smartphones ne présentant pas d'évolution majeure ou du moins pas à la hauteur de la hausse de prix pratiqué par la marque.

Dans les faits, la marque préparerait surtout une foule de nouveautés à destination de l'iPhone 15 qui sera proposé l'année prochaine et notamment au niveau des variations iPhone 15 Pro et Ultra.

Parmi les rumeurs déjà partagées, on sait qu'Apple prépare une nouvelle puce pour ses appareils avec l'Apple A17 Bionic, un SoC gravé en 3 nm chez TSMC qui pourrait être 70% plus dense que les puces en 5 nm et donc afficher des performances supérieures de 10 à 15% tout en se voulant moins énergivore.

Au revoir le lightning, bonjour l'USB-C !

Une autre rumeur s'ajoute désormais et évoque la connectique de l'iPhone 15. Il s'agit là encore d'un point lourdement critiqué sur iPhone 14 puisque le choix de conserver la connectique lightning pose actuellement problème.

L'iPhone 14 propose un capteur photo grand-angle de 48 MP qui permet de réaliser des photos pesant jusqu'à 75 Mb en ProRAW. Or, la capacité de transfert du Lightning proposé sur le smartphone entraine des temps importants pour les utilisateurs qui souhaitent basculer plusieurs clichés à la fois.

L'Europe souhaite imposer l'USB-C comme connecteur standard pour tous les smartphones d'ici 2024.

Apple aurait déjà fait le choix d'adopter l'USB-C comme port physique, mais avec la technologie Thunderbolt 4 afin de proposer une bande passante beaucoup plus élevée. La marque serait donc déjà consciente des limites de son iPhone 14 et envisage de changer son connecteur avec la prochaine génération, d'autant que les iPhone 15 Pro et Ultra devraient venir segmenter un peu plus la gamme d'appareils d'Apple avec une orientation bien plus professionnelle et exclusive qu'actuellement.