iPhone 14 Pro Max : le démontage du smartphone fait apparaître un détail surprenant

Après l'iPhone 14, iFixit a démonté une version US de l'iPhone 14 Pro. Un monde de différences les sépare.

Lors de son démontage de l'iPhone 14, iFixit a été agréablement surpris des gros efforts de redesign interne du smartphone. S'il est très proche extérieurement de l'iPhone 13, l'intérieur a été repensé en profondeur et améliore grandement la facilité d'ouverture de l'appareil mobile et l'accès aux composants, sans utiliser excessivement de colle et d'adhésif.

Cette refonte a nécessité de retravailler la disposition des composants de radiofréquence (RF) et de renforcer les joints d'étanchéité puisque la coque peut désormais s'ouvrir par l'arrière grâce à deux simples vis.

Cette évolution n'est effective que sur l'iPhone 14 standard, tandis que l'iPhone 14 Pro et liPhone 14 Pro Max restent sur l'ancienne disposition de la génération précédente.

De l'art de gérer l'absence de SIM

Et cela se voit. iFixit a procédé au démontage de l'iPhone 14 Pro Max et retrouve donc les difficultés habituelles : vis pentalobes, ouverture délicate en commençant par l'écran, adhésifs mettant en péril la dalle...qui coûtera un tiers de l'appareil mobile en cas de remplacement.

Le processeur mobile Apple A16 Bionic gravé en 4 nm fait une glorieuse apparition sur la carte mère mais ce n'est finalement pas ce qui attire le plus l'attention au démontage.

credit : iFixit

Dans cette version US, l'iPhone 14 Pro Max est en version eSIM, ce qui signifie qu'il n'a pas de chariot SIM. Cette nouveauté doit en principe faciliter la vie des utilisateurs en permettant des changements d'opérateurs purement dématérialisés et libérer un précieux espace interne pour ajouter des composants ou intégrer une batterie de plus grande capacité.

L'ancienne disposition mais avec l'Apple A16

Sauf que dans le cas présent, le socket de la SIM a simplement été remplacé par...un bout de plastique carré pour ne pas créer d'espace vide et un point de faiblesse sous l'écran.

Le socket SIM remplacé par un simple morceau de plastique (credit : iFixit)

Apple a donc fait au plus simple en attendant de procéder à une redisposition interne sur les modèles Pro. iFixit imagine déjà un port pour carte mémoire micro-SD du fait du passage à un capteur photo 48 mégapixels, ce qui serait, osons le dire, une révolution sur un iPhone !

La carte mère montre par ailleurs le modem 5G Snapdragon X65 qui supporte également la bande n53 pour les communications satellite via la constellation de Globalstar.

Au final, iFixit reste sur un score de réparabilité de 6 sur 10 pour l'iPhone 14 Pro Max, la même note que pour l'iPhone 13 Pro, en espérant voir débarquer la refonte que l'iPhone 14 dès l'an prochain.