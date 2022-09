iPhone 15 : une variante Ultra ultime l'an prochain ?

La nouvelle série iPhone 14 présentée ce mercredi 7 septembre est intéressante à plus d'un titre. Elle affiche des évolutions légères pour les modèles standard, au point que même la fille de Steve Jobs, Eva Jobs, s'en moque sur les réseaux sociaux d'une part et concentre les innovations sur les versions Pro de l'autre.

Les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max profitent du nouveau processeur Apple A16 Bionic gravé en 4 nm, remplacent l'encoche par le Dynamic Island qui étoffe l'interface de iOS 16 et bénéficient d'un nouveau capteur photo de 48 megapixels avec pixel binning 4 en 1 pour des clichés améliorés en basse lumière.

Le segmentation entre Standard et Pro est beaucoup plus nette cette année et, hors Etats-Unis, les prix grimpent encore. Si la série iPhone 14 sera le terrain d'essai de cette nouvelle stratégie, la différenciation pourrait se poursuivre sur la partie haute de la gamme.

Un iPhone 15 Ultra plus riche

L'analyste Ming-Chi Kuo suggère ainsi que les différences seront plus marquées l'an prochain entre l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max dans un nouvel effort pour continuer d'améliorer les ventes des ses modèles Pro sur des marchés marchés matures.

Il n'est pas dit comment Apple procédera mais on peut penser que le modèle le plus de gamme disposera de fonctionnalités exclusives, comme peut-être le téléobjectif périscopique que les rumeurs voient arriver l'an prochain.

La singularité de l'iPhone 15 Pro Max pourrait se retrouver dans sa dénomination. Au lieu d'une Apple Watch Pro, c'est un modèle Ultra qui a été annoncé comme la montre connectée des sports extrêmes.

Ce terme pourrait donc se retrouver chez les iPhone et donner un iPhone 15 Ultra signifiant mieux le haut de gamme. C'est du moins une hypothèse formulée par Mark Gurman, journaliste de Bloomberg spécialisé dans l'actualité d'Apple.

Mieux rentabiliser le haut de gamme

Cette dynamique de segmentation plus aboutie permettrait de donner plus de poids à l'acquisition du modèle le plus haut en gamme et de continuer de faire monter le prix moyen d'achat afin de maximiser la rentabilité de la firme.

Cela est rendu en partie possible par le fait qu'Apple profite toujours de son propre espace bien marqué dans le marché mobile malgré la prédominance d'Android et la profusion de smartphones qui va avec.

Comme l'Apple Watch Ultra intègre le meilleur de la technologie, un iPhone Ultra pourrait faire de même et porter les dernières innovations, comme l'écran souple pliable que Samsung et quelques autres fabricants mettent en avant depuis quelques années chez Android.