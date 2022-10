iPhone 15 Ultra : Apple pourrait faire exploser son prix en changeant de matériau

Alors que les iPhone 14 viennent de sortir et que l'on apprend que certaines références ne séduisent pas vraiment le public, contraignant Apple à réduire leur production, quelques informations nous parviennent déjà du côté de l'iPhone 15.

Plus précisément, c'est la version la plus haut de gamme, l'iPhone 15 Ultra qui fait l'objet de quelques fuites.

On a vu avec l'iPhone 14 qu'Apple segmente un peu plus son offre et souhaite proposer une véritable offre premium avec ses modèles les plus chers. C'est ainsi que l'iPhone 14 et iPhone 14 Plus en sont restés à la puce Apple A15 déjà présente sur les iPhone 13 tandis que l'iPhone 14 Pro et Pro Max s'offrent la toute nouvelle puce Apple A16 et une meilleure partie photo.

Du titane pour l'iPhone 15 Ultra

Apple prévoit de différencier encore plus ses modèles avec la sortie d'un iPhone 15 Ultra qui troquera cette fois l'acier utilisé depuis l'iPhone X en 2017 par un alliage de titane.

Les châssis de l'iPhone 15 Ultra seraient ainsi plus légers, plus résistants et insensibles à la corrosion. Utilisé dans l'aéronautique, le titane s'invite de plus en plus dans les objets de luxe comme la bijouterie ou l'horlogerie.

En outre, Apple emploie déjà du titane dans certaines Apple Watch depuis la 5e génération de montres connectées, justement afin de souligner leur orientation luxueuse et haut de gamme. L'Apple Watch Ultra est également proposée en titane.

iPhone 15 Ultra : le prix pourrait exploser

Apple aurait par ailleurs déposé un brevet concernant un revêtement oléophobe à même de réduire l'apparition de traces de doigts. Le brevet évoque justement la problématique des traces de doigt sur le titane, et la nécessité de proposer une solution.

La rumeur concernant l'arrivée du titane sur iPhone ne date pas d'hier, il semblerait donc qu'Apple réfléchisse à cette évolution depuis quelques années déjà. Une précédente rumeur évoquait justement l'arrivée d'un châssis en titane pour l'iPhone 14 Pro.

Reste que si Apple compte bien opérer ce changement, le prix de l'iPhone 15 Ultra devrait grimper de manière significative... On apprend dans le même temps que le titane permettrait également à Apple de proposer un tout nouveau design pour son smartphone ultra premium, qui devrait par ailleurs adopter la connectique USB-C conformément aux règles en vigueur en Europe.