iPhone : le Touch ID sous l'écran, ce n'est vraiment pas pour tout de suite

Depuis plusieurs années, le lecteur d'empreintes Touch ID a laissé place sur les iPhone de référence à la reconnaissance faciale Face ID. S'il est question d'un retour éventuel de cette méthode biométrique, ce ne sera sans doute pas sous la forme d'un capteur physique visible tel qu'on peut le trouver sur l'iPhone SE 2022.

Le retour du Touch ID se fera sans doute sous la forme d'un module logé sous l'écran, comme ce qui est régulièrement proposé côté Android, mais il faudra vraisemblablement patienter avant de voir arriver cette nouveauté.

L'analyste Ming-Chi Kuo avait indiqué ne pas l'attendre avant 2023 au mieux et il vient de mettre à jour sa prédiction en estimant que le Touch ID sous l'écran ne sera pas présent sur les iPhone 15 de 2023 ni même les iPhone 16 de 2024.

La technologie est à l'étude dans les laboratoires de R&D d'Apple et plusieurs prototypes testant cette fonctionnalité ont été produits mais la firme ne semble pas vouloir la concrétiser à court terme.

La pandémie, qui nous rendait tous masqués, aurait pu faciliter la diffusion du Touch ID mais la dernière version de IOS 15 permet désormais la reconnaissance faciale Face ID même avec un masque.

Et Apple ne donne pas signe non plus d'une intégration du Touch ID dans le bouton d'alimentation comme la firme le fait pour certains de ses produits comme les iPad Air et iPad Mini.