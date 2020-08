Les ventes de l'iPhone compromises en cas d'interdiction de WeChat ?

Si Apple s'en est si bien sortie au deuxième trimestre 2020, surmontant les difficultés engendrées par le confinement général causé par la pandémie de Covid-19, c'est aussi grâce aux ventes d'iPhone en Chine.

Les smartphones y sont plébiscités et la firme californienne a profité du déconfinement chinois, quand Europe et Amérique du Nord s'enfermaient, pour réaliser de jolis volumes.

Cet engouement pour les iPhone pourrait toutefois rapidement se tarir is Donald Trump met à exécution les ordonnances qui bloqueront toute transaction avec les éditeurs des applications TikTok et WeChat.

Ces décisions pourraient forcer Apple à retirer l'application de messagerie de ses portails de téléchargement. Or le service WeChat est très utilisé en Chine et son absence des iPhone est vu comme un frein à leur acquisition sur le plus grand marché mobile mondial.

L'analyste Ming-Chi Kuo s'en inquiète et estime que la disparition de WeChat des portails risque de conduire à une réduction des volumes de l'ordre de 30%. Même si les observateurs s'attendent à ce que le gouvernement assouplisse la mesure initiale, ce qui conduirait alors à une réduction du volume d'iPhone de l'ordre de quelques pourcents, des interrogations demeurent quant au maintien des autres applications de Tencent, éditeur de WeChat, parmi lesquelles ont peut compter plusieurs jeux à succès comme Fortnite.

La tentative de rachat de l'activité de TikTok aux Etats-Unis et en Erope par Microsoft pèsera peut-être dans la balance ces prochaines semaines pour assouplir des interdictions déjà très mal digérées du côté de Beijing.