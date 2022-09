Pikmin 4 arrive enfin sur Switch !

On ne l'attendait plus vraiment et pourtant, la franchise Piklmin fera prochainement son retour pour s'inviter sur la Nintendo Switch.

Pikmin 4 : l'arlésienne de Nintendo

Pas de remake ici, mais bel et bien un volet à part entière. Nintendo avait évoqué le projet lors d'une interview accordée à Famitsu en 2015 précisant que Pikmin 4 était quasiment terminé. Malheureusement, depuis cette annonce, la marque n'avait plus donné aucune information concernant le titre. A cette époque, on ne savait pas encore si le jeu vidéo allait sortir sur Wii U ou sur la prochaine console portable de la marque.

Depuis, l'actualité autour du titre ne s'appuyait que sur des rumeurs qui indiquaient que le projet était toujours en cours, mais qu'il n'était malheureusement plus prioritaire.

Une sortie prévue en 2023

Finalement, la Switch a vu arriver un épisode de Pikmin avec Pikmin 3 Deluxe et un gout amer pour les joueurs qui attendaient un épisode inédit des aventures du Capitaine Olimar et des petites créatures.

Nintendo a donc profité de son Nintendo Direct ce mardi pour dévoiler Pikmin 4 en indiquant que le titre sortirait bel et bien sur Switch en 2023, sans plus de précision ni date précise.

Shigeru Miyamoto, le créateur du jeu a partagé peu d'informations sur le titre : il insiste toutefois sur le fait que les joueurs pourront changer de caméra pour se rapprocher des Pikmin. Le gameplay a été en partie repensé pour tirer pleinement profit de la Switch.