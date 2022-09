Zelda Breath of the Wild 2 : un titre et une date de sortie !

Après une présentation alléchante suivie de plusieurs mois de silence, Zelda Breath of the Wild 2 revient sur le devant de la scène pour évoquer son titre officiel et sa date de sortie.

Nintendo avait marqué les esprits en présentant, sur le salon de l'E3 2021, les premières images de Zelda Breath of the Wild 2. Mais rapidement, on prenait conscience qu'il faudrait être patient avant d'en savoir davantage sur le titre.

La marque était restée muette concernant le prochain jeu vidéo de la saga Zelda, mais a finalement profité de son Nintendo Direct cette nuit pour dévoiler un peu plus le titre.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom : une date de sortie !





On sait ainsi désormais que le jeu s'appellera The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Le titre qui devait initialement sortir cette année se voit également repoussé quelque peu. La sortie du jeu sur Nintendo Switch est désormais fixée au 12 mai 2023.

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom s'est présenté un peu plus au fil d'une nouvelle bande-annonce qui met à nouveau en avant l'accent porté sur la verticalité des niveaux avec des parties de cartes flottant dans les airs et Link qui doit alors évoluer entre les nuages.

On remarque que Link a pris quelques années par rapport au précédent volet, et qu'il porte désormais les cheveux longs. Le titre se présente ainsi déjà comme le jeu le plus attendu de l'année 2023 pour les détenteurs de console Switch, il pourrait également s'imposer d'emblée comme le meilleur jeu de l'année.