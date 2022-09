iPhone 14 : comment suivre la keynote d'Apple ce mercredi, nos attentes

Un peu plus tôt que d'habitude et donc dès ce début du mois de septembre, Apple va tenir sa keynote de rentrée pour dévoiler le gros morceau de ses annonces de fin d'année, à savoir la série iPhone 14.

Elle sera aussi l'occasion de lancer l'OS mobile iOS 16 présenté en juin dernier lors de l'événement WWDC 2022 et de le diffuser aux smartphones nouveaux et plus anciens.

D'autres gadgets seront sans doute dévoilés durant la présentation, avec des annonces attendues et quelques surprises.

Comment suivre la keynote Apple

La conférence " Far Out ", qui se tient à l'Apple Park et orchestrée par le CEO Tim Cook, aura lieu ce mercredi 7 septembre 2022 et il débutera comme d'habitude à 19 heures (heure française). Il sera diffusé en streaming et accessible depuis n'importe quel appareil Apple (iPhone, iPad, Mac et MacBook, Apple TV...).

Il est aussi possible de suivre la keynote depuis le site d'Apple ou bien via le flux sur Youtube.

Qu'attendre de la conférence Apple ?

Le gros de la présentation portera sur l'annonce de la gamme iPhone 14, avec cette année toujours 4 modèles répartis en versions standard et Pro. La variante Mini doit disparaître au profit d'un iPhone 14 Plus qui ramènera les diagonales d'écran à 6,1 ou 6,7 pouces selon les modèles.

La stratégie d'Apple va évoluer en différenciant plus nettement les modèles iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Ils profiteront d'un écran OLED sans encoche mais avec poinçon conservant la caméra FaceTime et la reconnaissance faciale avancée Face ID, et capable de gérer pour la première fois un affichage Always On qui s'active lorsque le smartphone est en veille.

On attend une évolution de la partie photo avec l'arrivée d'un capteur principal de 48 megapixels et surtout le passage à un processeur mobile Apple A16 Bionic tandis que les versions standard resteront sur un SoC Apple A15 légèrement optimisé par rapport à l'iPhone 13. Tous les modèles devraient rester sur une connectique Lightning, l'USB-C n'étant pas encore d'actualité sur iPhone.

Quelques éléments supplémentaires comme le support eSIM (sans carte SIM physique) et la communication d'urgence par satellite pourraient être de la partie mais ils seront sans doute limités à certains marchés.

Des Apple Watch et de nouveaux AirPods

Parmi les attentes pour cette conférence, il y a les montres connectées Apple Watch Series 8 qui renouvelleront la gamme mais aussi une variante Apple Watch Pro pour sports extrêmes avec un gros boîtier renforcé, un écran plus grand et une autonomie améliorée.

Rendu CAD supposé de l'Apple Watch Pro (credit : 91Mobiles)

Selon les rumeurs, Apple pourrait en profiter pour dévoiler de nouveaux écouteurs TWS AirPods Pro plus de deux ans après le lancement initial. Les évolutions seraient surtout internes pour améliorer autonomie, réduction de bruit et qualité audio.

Y aura-t-il d'autres produits annoncés ? C'est possible, comme une nouvelle tablette iPad, mais Apple va peut-être limiter ses annonces afin d'en garder pour une autre conférence durant le mois d'octobre qui pourrait aussi dévoiler de nouveaux MacBook Pro avec puce M2.