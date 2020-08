La National Team (Blue Origin) livre une maquette grandeur nature d'un atterrisseur lunaire

Avec Lockheed Martin, Northrop Grumman et Draper, Blue Origin - la société aérospatiale fondée par le patron d'Amazon Jeff Bezos - forment la National Team. Elle est en lice pour des atterrisseurs lunaires dans le cadre du programme spatial habité Artemis de la Nasa.

En 2024, l'agence spatiale américaine ambitionne d'envoyer deux astronautes américains (un homme et une femme) sur le sol lunaire. Cela pourrait donc se faire avec un engin de The National Team composé de trois éléments principaux.

Blue Origin propose l'élément de descente. Lockheed Martin développe le module d'ascension pour les astronautes et pour regagner l'orbite lunaire. Northrop Grumman s'occupe du module de transfert pour la propulsion de l'atterrisseur sur sa trajectoire de descente depuis l'orbite lunaire. Dans l'organisation de la National Team, Draper a la charge du guidage en descente et des systèmes avioniques.



Une maquette technique a été fournie à la Nasa. À l'échelle réelle, elle mesure plus de 12 mètres de haut et comprend les étages de descente et d'ascension. L'élément de descente est basé sur l'atterrisseur Blue Moon et le moteur-fusée BE-7 de Blue Origin fonctionnant avec un mélange d'oxygène et d'hydrogène liquides.

La maquette est au Johnson Space Center de la Nasa à Houston où elle restera jusqu'en début 2021 pour une série de tests et de simulations. " Bénéficier de l'expertise et des commentaires de la Nasa à ce stade précoce nous permet de développer un système commercial sûr qui répond aux besoins de l'agence ", déclare un responsable de Blue Origin.

La Nasa devra faire son choix entre le système de la National Team portée par Blue Origin et des atterrisseurs lunaires proposés par Dynetics et SpaceX.