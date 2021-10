MacBook Pro M1 Max : un mode Haute Performance pour déchaîner la puissance du Soc

La puce Apple M1 Max que l'on retrouvera dans la plus haute version du nouveau MacBook Pro 16 montre déjà de solides résultats dans les premiers benchmarks, en attendant les premiers tests.

Avec ses 10 coeurs CPU, jusqu'à 32 coeurs GPU et jusqu'à 64 Go de mémoire unifiée, elle devrait répondre aux besoins exigeants des créatifs sans sacrifier l'autonomie d'une machine qui doit rester portable.

Dans le code de macOS Monterey, une référence à un mode Haute Performance qui lui serait dédié avait attiré l'attention avec la mention d'une optimisation spéciale pour les tâches très gourmandes en ressources.

Apple a depuis confirmé l'existence de cette option du MacBook Pro 16 en M1 Max qui sera activable depuis les réglages système et fournira toute la puissance de la puce pour des tâches très lourdes comme le traitement de vidéos ProRes 8K.

Si la firme a vanté la qualité de la ventilation du double ventilateur de ses nouveaux MacBook Pro que l'on entendra à peine en usage normal, l'activation du mode High Power engendra un bruit plus conséquent, indique-t-elle.

La fonction semble bien réservée à la puce M1 Max et les MacBook Pro 14 et 16 avec puce M1 Pro n'auront pas cette option dans leurs menus. Les MacBook Pro ARM seront disponibles à partir du 26 octobre tandis que macOS Monterey sera diffusé un jour avant pour les machines plus anciennes.