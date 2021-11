MediaTek va aussi s'inviter sur le terrain des processeurs ARM pour PC

La stratégie Apple Silicon et les performances de la puce Apple M1 et de ses variantes déployées M1 Pro et M1 Max sur ses Mac relancent la course au développement de plates-formes matérielles ARM pour PC.

Le groupe Qualcomm a indiqué vouloir proposer un SoC ARM pour PC portables Windows d'ici 2023 aussi performant que ceux d'Apple et c'est maintenant au tour de MediaTek d'afficher son intérêt pour ce type de développement.

La firme vient de dévoiler son SoC mobile premium Dimensity 9000 et dévoile ses intentions à l'occasion de son événement Executive Summit qui se tient en Californie.

Comme son concurrent de San Diego, elle estime que le couple Wintel a vécu et qu'il existe désormais des opportunités pour des PC Windows avec architecture ARM dont elle veut aussi profiter, sans fournir encore de calendrier.

Un développement de longue haleine

Qualcomm a déjà commencé à explorer cette piste depuis plusieurs années (après avoir tenté sans succès de lancer une catégorie Smartbook au début des années 2010) en se rapprochant de Microsoft pour adapter Windows à ses plates-formes Snapdragon.

Parti au départ de ses SoC mobiles, le groupe a par la suite proposé des plates-formes dédiées Snapdragon 8cx / 8c / 7c tournées plutôt vers les connectivités sans fil / cellulaire) et l'autonomie ("always on, always connected") plutôt que sur les performances brutes.

La puissance de la puce Apple M1 oblige à repenser ces designs et Qualcomm va s'appuyer sur le rachat de Nuvia, société fondée par d'anciens d'Apple ayant travaillé sur les puces Apple Ax des iPhone et iPad, pour se relancer.

De son côté, MediaTek propose déjà des puces ARM basse consommation pour chromebooks et des modems 5G pour PC portables (en partenariat avec Intel) et dispose donc d'un point de départ. Toutefois, pour passer à l'étape d'une plate-forme capable d'offrir des performances élevées risque de prendre quelques années...