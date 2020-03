Messenger from Facebook : une application légère et deux fois plus rapide pour iOS

Facebook officialise le déploiement d'une nouvelle version de Messenger pour iOS et plus encore d'une véritable refonte afin d'améliorer les performances. Une mise en pratique du projet LightSpeed dévoilé l'année dernière.

" Nous avons complètement réécrit Messenger pour aller beaucoup plus vite. À partir d'aujourd'hui, nous allons déployer la nouvelle application Messenger pour iOS. Une fois le déploiement terminé, Messenger aura un quart de sa taille et se chargera deux fois plus vite ", annonce Mark Zuckerberg.

Le patron et fondateur de Facebook vante une application plus rapide et plus réactive que les autres applications.

Messenger is about to get a lot faster. Today we’re starting to roll out a brand new @messenger for iOS. pic.twitter.com/Fl5svWD9kv — Facebook (@Facebook) March 2, 2020

Pour l'application Messenger sur iOS, Facebook indique que le nombre de lignes de code est passé de 1,7 million à 360 000. Une véritable cure d'amaigrissement pour le code de base, tandis que les fonctionnalités ont été adaptées pour convenir à une nouvelle infrastructure simplifiée et unifiée.

Il serait ainsi possible de proposer des optimisations globales, plutôt que de se concentrer sur des optimisations propres à chaque fonctionnalité. L'interface utilisateur est en outre réutilisée autant que possible et avec SQLite comme " système universel " pour la prise en charge de toutes les fonctionnalités.

Au détriment de par exemple l'onglet Découvrir, des chabots et jeux, l'effort de simplification avec Messenger avait déjà été évoqué. Facebook précise néanmoins - sans entrer dans les détails - que certaines fonctionnalités sont absentes de la refonte, mais seulement de manière temporaire.



Un point essentiel dans la feuille de route de Facebook est que le projet LightSpeed pose également les fondations pour une " messagerie privée et interopérable entre les applications. " Le fameux chantier de fusion de l'infrastructure technique pour les services de messagerie sur Messenger, Instagram et WhatsApp.

À noter qu'avec Messenger pour Android et le projet LightSpeed, Facebook souligne (Neowin) une approche différente par rapport à iOS et rappelle l'existence de Messenger Lite sur Android. Pour autant, des contributions de LightSpeed seront aussi de la partie.